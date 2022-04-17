«Нижний Новгород» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Нижний Новгород» — «Химки». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
«Нижний Новгород» набрал 27 очков в 24 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (24) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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