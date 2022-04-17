Яка Бийол прокомментировал результат матча «Уфа» — ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал ничейный результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уфой» (1:1).

«Оборону «Уфы» планировали вскрывать так, как всегда играем. Надо атаковать, занимать хорошие позиции при нападении. Да, мы успели забить на последних минутах. Но время ещё оставалось, поэтому «Уфа» тоже забила.

С чем связываю пропущенный гол в концовке игры? Тяжело сказать. В футболе иногда всё очень быстро получается. В раздевалке поникшее настроение, так всегда происходит, когда на последних минутах пропускаешь гол», — сказал Бийол в видео на клубном RuTube-канале ЦСКА.

Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 14-м месте.