Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив 58 голов в 63 стартовых матчах турнира

Нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд забил два мяча в матче 30-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (6:1). Теперь на счету норвежского форварда 58 голов в 63 стартовых матчах Бундеслиги, что является рекордом турнира. Об этом сообщает PokerStars.
Эрлинг Холанд выступает за «Боруссию Дортмунд» с января 2020 года. В этом сезоне норвежский нападающий забил 25 голов и сделал 7 результативных передач в 26 играх за «Боруссию Дортмунд» во всех турнирах.
В гонке бомбардиров Бундеслиги Эрлинг Холанд располагается на третьем месте с 18 голами. Лидирует Роберт Левандовски, который забил 32 гола.
После победы над «Вольфсбургом» «Боруссия Дортмунд» располагается на втором месте в таблице немецкой Бундеслиги, набрав 63 очка. Лидирует в соревнованиях мюнхенская «Бавария», у которой 69 баллов.
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