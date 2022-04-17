Жиго: «Спартаку» нужно побеждать ЦСКА. С «Рубином» нам не повезло

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

«К сожалению, не смогли выиграть. Считаю, что с «Рубином» нам не повезло. Но теперь нам нужно побеждать ЦСКА», — приводит слова Жиго «РБ Спорт».

Напомним, в следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (44) – на третьем месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).