«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с агентами форварда «Ювентуса» Дибалы

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, представители «Манчестер Юнайтед» встретились с агентом 28-летнего аргентинского футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Атлетико».



Напомним, «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет туринскую команду летом по истечении срока действия контракта.



Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. С 2015 года Дибала вызывается в национальную команду Аргентины.