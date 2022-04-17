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«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с агентами форварда «Ювентуса» Дибалы

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с агентами форварда «Ювентуса» Дибалы
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Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, представители «Манчестер Юнайтед» встретились с агентом 28-летнего аргентинского футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Атлетико».

Напомним, «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет туринскую команду летом по истечении срока действия контракта.

Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. С 2015 года Дибала вызывается в национальную команду Аргентины.

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