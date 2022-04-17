Габриэл Жезус — альтернативный вариант для «Барселоны» в случае неудачи с Левандовским
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«Барселона» рассматривает трансфер нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса в качестве альтернативы форварду мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Marca.
25-летний Жезус выступает в составе английской команды с 2017 года, перейдя из «Палмейраса». В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал 11 результативных передач.
Напомним, ранее сообщалось, что Левандовски дал своё согласие на переход в «Барселону». Соглашение между Левандовским и «Баварией» истекает в 2023 году.
Видеообзор. «Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте» в 31-м туре Ла Лиги:
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