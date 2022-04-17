Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габриэл Жезус — альтернативный вариант для «Барселоны» в случае неудачи с Левандовским

Габриэл Жезус — альтернативный вариант для «Барселоны» в случае неудачи с Левандовским
Комментарии

«Барселона» рассматривает трансфер нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса в качестве альтернативы форварду мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Marca.

25-летний Жезус выступает в составе английской команды с 2017 года, перейдя из «Палмейраса». В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Левандовски дал своё согласие на переход в «Барселону». Соглашение между Левандовским и «Баварией» истекает в 2023 году.

Видеообзор. «Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте» в 31-м туре Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Хави — о Ла Лиге: мы хотим выиграть чемпионат, хотя это и будет очень сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022