Хави — о Ла Лиге: мы хотим выиграть чемпионат, хотя это и будет очень сложно

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о перспективах клуба в Ла Лиге.

«Мы сосредоточимся на том, что мы можем сделать, а затем посмотрим на наших соперников. Мы должны научиться работать со смирением.

В первую очередь нам нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов, если это позволят наши позиции в чемпионате, тем лучше. Мы хотим выиграть чемпионат, мы боремся за победу, хотя это и будет очень сложно.

Горжусь тем, как игроки боролись в четверг, но мы играли не очень хорошо. Я указал им на наши ошибки», — приводит слова Хави Goal.

Ранее «Барселона» потерпела поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Айнтрахтом» (2:3). Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».