«Рома» установила ценник за Дзаньоло, которым интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»

Итальянская «Рома» готова расстаться с полузащитником Николо Дзаньоло за сумму в размере € 60 млн. Интерес к футболисту проявляют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.



Николо выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн. В этом сезоне Дзаньоло провёл 24 матча в итальянской Серии А, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Cообщалось о том, что туринский «Ювентус» определил Дзаньоло в качестве главной цели на летнее трансферное окно.