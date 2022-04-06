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Полузащитник «Ромы» может продолжить карьеру в «Наполи»

Полузащитник «Ромы» может продолжить карьеру в «Наполи»
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может летом сменить команду. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб видит в Дзаньоло замену Лоренцо Инсинье, который летом покинет клуб.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что туринский «Ювентус» определил Дзаньоло в качестве главной цели на летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Рома» намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес со стороны других клубов.

Николо выступает за «Рому» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 33 млн. В этом сезоне Дзаньоло провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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