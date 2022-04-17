Экс-президент «Локомотива»: результативность Изидора впечатляет — у него большое будущее

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего железнодорожников Вильсона Изидора. В матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2) игрок отметился дублем.

«Изидор — очень классный парень, у него огромный потенциал. Если он будет продолжать так работать, то из него вырастет большой мастер. Сейчас рано говорить, но у него большие задатки: он техничен, хорошо видит поле, у него поставлен удар. Его результативность впечатляет. У Изидора большое будущее», – сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).