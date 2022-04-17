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«Динамо» Киев отказывается отпускать игроков в сборную Украины

«Динамо» Киев отказывается отпускать игроков в сборную Украины
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Руководство киевского «Динамо» отказывается отпускать своих футболистов на апрельский тренировочный сбор национальной команды Украины, сообщает Sport.ua со ссылкой на журналиста Сергея Болотникова.

По информации источника, причина такого решения – благотворительные матчи «Динамо», которые запланированы на то же время. Руководство киевлян считает, что у футболистов будет достаточно игровой практики.

Напомним, сборы национальной команды Украины пройдут в конце апреля в Словении.

Ранее стала известна дата противостояния между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира. Команды встретятся на поле 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В случае успеха в матче с Шотландией Украина сыграет в финале квалификации с национальной командой Уэльса за право выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Финал стыкового турнира запланирован на 5 июня.

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