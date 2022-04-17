Маркевич: призываю игроков «Динамо» К приехать в сборную Украины, если они любят страну

Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал информацию, согласно которой киевское «Динамо» отказывается отпускать своих футболистов в сборную Украины в конце апреля.

«Самое главное для нас, чтобы сборная Украины отобралась на чемпионат мира — 2022 в Катаре, и для этого нужно сделать всё возможное. Меня удивляет, что в настоящее время может быть такая позиция, как у Луческу и Суркисов.



Не понимаю, почему молчат игроки «Динамо». Почему они не могут сказать, что хотят поехать в сборную Украины? Они должны выступить с заявлением и сказать: «29 апреля мы отправимся в расположение сборной Украины. Если вы не хотите нас отпускать, то мы поедем сами». Игроки должны решать сами, а не Суркисы или Луческу. Я призываю игроков «Динамо» все бросить и приехать в сборную Украины, если они действительно любят свою страну и хотят поехать на чемпионат мира», — приводит слова Маркевича FanDay.