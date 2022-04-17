Сергей Корниленко прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В первую очередь мы довольны тем, что на матч пришло большое количество болельщиков. Нам удалось порадовать их победой и содержательной игрой. Команда была настроена взять очки в этом матче. Полностью выполнили тренерскую установку и самое главное — одержали победу», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Крылья Советов» с 38 очками поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России (РПЛ). «Краснодар» (39) — пятый. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (55).
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