Сергей Корниленко прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В первую очередь мы довольны тем, что на матч пришло большое количество болельщиков. Нам удалось порадовать их победой и содержательной игрой. Команда была настроена взять очки в этом матче. Полностью выполнили тренерскую установку и самое главное — одержали победу», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» с 38 очками поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России (РПЛ). «Краснодар» (39) — пятый. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (55).