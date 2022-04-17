«Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем»

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 встретились «Челси» и «Кристал Пэлас». «Аристократы» одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 65-й минуте отличился полузащитник Рубен Лофтус-Чик. На 76-й минуте преимущество «Челси» удвоил хавбек Мэйсон Маунт.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Дэвид Кут.



Таким образом, «Челси» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем», а «Кристал Пэлас» завершил участие в турнире.



Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидер по количеству трофеев — «Арсенал». В активе лондонского клуба 14 завоёванных кубков страны.