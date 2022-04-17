Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем»

«Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем»
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 встретились «Челси» и «Кристал Пэлас». «Аристократы» одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 65-й минуте отличился полузащитник Рубен Лофтус-Чик. На 76-й минуте преимущество «Челси» удвоил хавбек Мэйсон Маунт.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Дэвид Кут.

Таким образом, «Челси» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем», а «Кристал Пэлас» завершил участие в турнире.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидер по количеству трофеев — «Арсенал». В активе лондонского клуба 14 завоёванных кубков страны.

Кубок Англии. 1/2 финала
17 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Лофтус-Чик – 65'   2:0 Маунт – 76'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022