«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» благодаря голам Сарвели и Глушенкова
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Сегодня, 17 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» встречались с «Краснодаром». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:0.
Счёт в матче на 24-й минуте открыл Владислав Сарвели с передачи Антона Зиньковского. На 53-й минуте Максим Глушенков с паса Дениса Якубы установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» с 38 очками поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» (39) — пятый. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (55).
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его помощниками выступили Валентин Мурашов и Наиль Сайфетдинов.
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