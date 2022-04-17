«Севилья» — «Реал»: Ракитич вывел хозяев вперёд, забив со штрафного

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимает «Реал».



Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте со штрафного отличился полузащитник хозяев Иван Ракитич.

Гол Ракитича:

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Реал».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогают ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Мануэль Гарсия Гомес.



После 31 сыгранного тура «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».