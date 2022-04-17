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Юран — о ничьей с «Нижним Новгородом»: закономерный результат. На забитый мяч не наиграли

Юран — о ничьей с «Нижним Новгородом»: закономерный результат. На забитый мяч не наиграли
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Встреча закончилась нулевой ничьей.

«Боевая игра была, результат закономерный. Может быть, первый тайм немного скованно действовали в атаке, сдерживал груз ответственности за результат.

Я предупреждал футболистов: столкнёмся с хорошей, организованной, силовой командой. Во втором тайме играли лучше, но я думаю, что и мы, и «Нижний Новгород» на забитый мяч не наиграли.

В целом увезти отсюда ничью — это неплохой результат. Ребятами я доволен, план на игру работал, парни выполняли все требования, поэтому они молодцы», — приводит слова Юрана пресс-служба подмосковного клуба в телеграм-канале.

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