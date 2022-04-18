Хакими: мы берём на себя обязательства, надевая футболку «ПСЖ», так как это великий клуб

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался об ответственности игроков при игре за парижский клуб.

«Никакого давления нет, но мы берём на себя обязательства, надевая футболку «ПСЖ», потому что это великий клуб. Клуб, который требует соблюдения высоких стандартов от игроков.



Вы должны обладать определённым мужеством, чтобы носить эту футболку и иметь возможность играть с лучшими, потому что это ваша работа, ваша страсть. Это моя личная страсть, и мне нравится то, что мы делаем, то, что у меня есть сегодня», – приводит слова Хакими Goal.

23-летний Хакими выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, куда перешёл из миланского «Интера» за € 66,5 млн. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость марокканца составляет € 70 млн.