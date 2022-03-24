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Ашраф Хакими хочет уйти из «ПСЖ». Он недоволен тем, что с ним не общаются южноамериканцы

Ашраф Хакими хочет уйти из «ПСЖ». Он недоволен тем, что с ним не общаются южноамериканцы
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими хочет покинуть французский клуб, сообщает RMC Sport.

По информации источника, игрок недоволен тем, что южноамериканские одноклубники не общаются с ним. Именно поэтому Хакими хочет уйти из стана парижан.

23-летний Хакими выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, куда перешёл из миланского «Интера» за € 66,5 млн. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость марокканца составляет € 70 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Хакими сыграл в 23 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В восьми матчах Лиги чемпионов защитник не сумел отметиться результативными действиями.

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