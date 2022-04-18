Главный тренер «Лиона» Петер Бош продолжит работу в клубе в следующем сезоне

Наставник французского «Лиона» Петер Бош будет возглавлять команду в следующем сезоне. Как сообщает L'Equipe, данное решение подтвердил президент клуба Жан-Мишель Оляс.

В чемпионате Франции «Лион» занимает восьмое место, набрав 49 очков и сохраняя шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон. Также команда под руководством Боша дошла до четвертьфинала Лиги конференций, где по сумме двух матчей проиграла английскому «Вест Хэм Юнайтед».

Напомним, нидерландский специалист возглавляет «Лион» с начала сезона-2021/2022. 23-го марта 2021 года Бош был отправлен в отставку с поста тренера «Байера». Причиной увольнения нидерландского специалиста стали неудачные результаты команды в последних матчах.

Бош возглавил немецкий клуб в 2018 году, а до этого работал в дортмундской «Боруссии», «Аяксе», «Маккаби» (Тель-Авив), «Витессе», «Хераклесе» и других клубах в Нидерландах.