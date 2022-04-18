«Реал» стал первой командой в нынешнем сезоне Примеры, победившей на выезде «Севилью»

Вчера, 17 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:2.
Примечательно, что «сливочные» стали первым клубом в нынешнем сезоне Примеры, которому удалось одержать победу над «Севильей» на выезде. И произошло это в 32-м туре, за шесть матчей до завершения турнира. Всего в текущем чемпионате Испании «Севилья» проиграла лишь четыре раза – три из них на выезде, в том числе мадридскому «Реалу» (1:2) в 15-м туре.
Победный гол Бензема в матче с «Севильей»:
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После 32 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 75 очков. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».
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