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Линделёф — о Роналду: его менталитет невероятен

Линделёф — о Роналду: его менталитет невероятен
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Шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Это потрясающе. Просто невероятно то, как Роналду продолжает забивать голы. Мы каждый день видим, как он работает и заботится о своём теле. Его менталитет невероятен. Не знаю, что ещё можно сказать о нём», — приводит слова Линделёфа Mirror.

Напомним, 16 апреля португальский форвард оформил хет-трик в матче 33-го тура АПЛ с «Норвич Сити» (3:2), который стал 60-м для Роналду в карьере. Нападающий оформил 50 хет-триков на клубном уровне и ещё 10 – в составе сборной Португалии.

Криштиану выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

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