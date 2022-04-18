Линделёф — о Роналду: его менталитет невероятен

Шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Это потрясающе. Просто невероятно то, как Роналду продолжает забивать голы. Мы каждый день видим, как он работает и заботится о своём теле. Его менталитет невероятен. Не знаю, что ещё можно сказать о нём», — приводит слова Линделёфа Mirror.
Напомним, 16 апреля португальский форвард оформил хет-трик в матче 33-го тура АПЛ с «Норвич Сити» (3:2), который стал 60-м для Роналду в карьере. Нападающий оформил 50 хет-триков на клубном уровне и ещё 10 – в составе сборной Португалии.
Криштиану выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
- 18 апреля 2022
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