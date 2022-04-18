Защитник «Сочи» Терехов: все хотят жить как в Европе, но пока у нас пенсии по 12 тысяч

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о зарплатах детских тренеров в России и ситуации с жалованьем по стране.

«Надо сделать так, чтобы профессия тренера стала престижной. Чтобы в неё шли бывшие футболисты или те, у кого что-то не получилось в раннем возрасте. Чтобы они видели, что их труд вознаграждается. А когда они получают 12 тысяч рублей, какой стимул возиться с детьми? Ты найдёшь подработку в частной школе за 20 тысяч, и будешь совмещать, просто кидая мяч.

Да в стране в целом средняя зарплата по регионам – 10-12-15 тысяч. Страна такая, что все получают немного. С кого можно спросить за это? Кто руководит всем этим, назначает такие зарплаты.



Я не знаю, как это исправить и почему всё так, учитывая, что страна богата ресурсами. Это печально. Все хотят жить в достатке, как в Европе, но пока у нас пенсии по 12 тысяч», — приводит слова Терехова Sports.ru