Червиченко: последний Кубок «Спартак» выигрывал при мне в 2003-м — как-то не комильфо

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» победил. Последний Кубок России вообще при мне выигрывали в 2003 году. Если в этом году не взять, то это уже совсем как-то не комильфо.



Пугает, что ЦСКА неубедительно выглядит в последних матчах. Когда армейцы выглядят неубедительно, то в нужный момент — в данном случае со «Спартаком» — собираются и выглядят агрессивно.



Думаю, армейцы — фавориты предстоящей встречи. У ЦСКА всё более слаженно, игроки поинтереснее. Не знаю, сколько получает Ваноли, но, думаю, Березуцкий зарабатывает в разы меньше. При этом Березуцкий точно не хуже Ваноли. Тем более он хотя бы говорит с игроками на одном языке, а со многими играл, поэтому они прекрасно понимают друг друга. У «Спартака» проблема на тренерской лавке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.