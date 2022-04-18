Баженов: успех в кубковом дерби с ЦСКА — единственный шанс для «Спартака» спасти сезон

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

«В дерби вообще не зависит, как люди играют в чемпионате. Это отдельный матч, я всегда об этом говорю. Здесь на первый план выходят эмоции. Кто как сыграет, кто с какой ноги встанет — кот в мешке. Шансы в таких матчах 50 на 50.



Согласен, что успех в кубковом матче — единственный шанс для «Спартака» спасти сезон. Надо ли увольнять Ваноли в случае поражения? Я об этом уже много говорил, моё мнение не поменялось: дайте тренеру поработать. Пусть человек спокойно работает без каких-то манипуляций. Сейчас они нашли схему, когда все вместе. Плюс руководство и тренерский штаб идут одной дорогой. Какой — не знаю, но обозначено светлое будущее. Я бы с удовольствием на это поглядел. Реально, без сарказма», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.