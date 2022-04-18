Ральф Рангник высказался о сообщениях о назначении Эрика тен Хага главным тренером «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал сообщения о том, что наставник «Аякса» Эрик тен Хаг возглавит клуб из Манчестера со следующего сезона.

«Мне неизвестна информация об этом, это вопрос для клуба, правления, и как только будет что объявить, клуб сделает это объявление.



Это не влияет на нашу подготовку к завтрашнему матчу. Вы можете видеть, что другие команды потеряли очки в выходные. Снова нужно быть последовательным, и в конце сезона команда, вероятно, сможет финишировать четвёртой», – приводит слова Рангника BBC.

Ранее стало известно, что о назначении Эрика тен Хага на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» будет объявлено в ближайшее время

Завтра, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».