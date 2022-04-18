«Может, нервишки подлечил». Червиченко — о возможном возвращении Гончаренко в РПЛ
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении бывшего главного тренера ЦСКА и «Краснодара» Виктора Гончаренко в Российскую Премьер-Лигу.
«Гончаренко — хороший тренер. Но непонятно чем вызванные истеричные выпады не украшают ни мужчину, ни спортсмена. Поэтому я не знаю, как с этим быть. Вот эти все развернулся, уехал, приехал, психанул… Не знаю, может, нервишки подлечил за это время. Как специалист он хорош, а с нервами надо что-то делать. Как тренер Гончаренко очень хорош, с этим проблем никаких нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гончаренко может возглавить «Урал», если команда останется в РПЛ.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
21:05
-
20:55
-
20:47
-
20:47
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:28
-
20:21
-
20:18
-
20:02
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:43
-
19:34
-
19:33
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:27
-
18:10
-
18:09
-
18:05
-
18:02
Партнерский контент