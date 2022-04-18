«Может, нервишки подлечил». Червиченко — о возможном возвращении Гончаренко в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении бывшего главного тренера ЦСКА и «Краснодара» Виктора Гончаренко в Российскую Премьер-Лигу.



«Гончаренко — хороший тренер. Но непонятно чем вызванные истеричные выпады не украшают ни мужчину, ни спортсмена. Поэтому я не знаю, как с этим быть. Вот эти все развернулся, уехал, приехал, психанул… Не знаю, может, нервишки подлечил за это время. Как специалист он хорош, а с нервами надо что-то делать. Как тренер Гончаренко очень хорош, с этим проблем никаких нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гончаренко может возглавить «Урал», если команда останется в РПЛ.