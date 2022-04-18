Вирджил ван Дейк оценил возможность завоевания «Ливерпулем» четырёх трофеев за сезон

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил возможность завоевания своим клубом четырёх трофеев за сезон.

«Никто не выигрывал четыре трофея за сезон, и на то есть понятная причина – это практически невозможно.

Все эти разговоры о четырёх трофеях за сезон и других рекордах доносятся до нас из общества и могут оказать на нас дополнительное давление. Это то, о чём мечтает каждый, выиграть каждое соревнование, в котором вы участвуете, но мы посмотрим, что будет в итоге. Всё что угодно, может случиться, в том числе и с нашими соперниками», — приводит слова защитника «Ливерпуля» BBC.

«Ливерпуль» уже стал обладателем Кубка английской лиги текущего сезона, а также продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ. Кроме того, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов.