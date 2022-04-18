Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вирджил ван Дейк оценил возможность завоевания «Ливерпулем» четырёх трофеев за сезон

Вирджил ван Дейк оценил возможность завоевания «Ливерпулем» четырёх трофеев за сезон
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил возможность завоевания своим клубом четырёх трофеев за сезон.

«Никто не выигрывал четыре трофея за сезон, и на то есть понятная причина – это практически невозможно.

Все эти разговоры о четырёх трофеях за сезон и других рекордах доносятся до нас из общества и могут оказать на нас дополнительное давление. Это то, о чём мечтает каждый, выиграть каждое соревнование, в котором вы участвуете, но мы посмотрим, что будет в итоге. Всё что угодно, может случиться, в том числе и с нашими соперниками», — приводит слова защитника «Ливерпуля» BBC.

«Ливерпуль» уже стал обладателем Кубка английской лиги текущего сезона, а также продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ. Кроме того, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов.

Новость по теме
Юрген Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на завоевание 4 трофеев в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022