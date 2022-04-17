Юрген Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на завоевание 4 трофеев в сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» на 4 трофея в этом сезоне.
«Разговоры не делают квадрупл более вероятным. Вы не получите от меня желаемых ответов. Матч с «Манчестер Сити» показывает, насколько это маловероятно.
Через три дня нам играть с «Манчестер Юнайтед», который набрал три очка, когда «Тоттенхэм» и «Арсенал» проиграли. Идёт борьба за место в Лиге чемпионов, и эта дверь открыта для всех этих трёх команд. Так что они отдадут все силы.
Затем через несколько дней мы играем с «Эвертоном». Учитывая их ситуацию, этот матч не будет проходным. Потом – «Вильярреал». Тоже сложнейший матч. Потом нас ждёт «Ньюкасл».
Это невероятно напряжённый график. Вряд ли «Ливерпуль» победит во всех матчах. Мы вышли в финал Кубка Англии. Думаю из-за этого игру с «Саутгемптоном» перенесут.
Мы попытаемся выиграть следующий матч. Посмотрим, как пройдёт восстановление – и всё такое», – приводит слова Клоппа после победы над «Манчестер Сити» (3:2) в полуфинале Кубка Англии официальный сайт «Ливерпуля».
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