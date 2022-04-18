Рангник сообщил, что Погба не будет прерывать пост во время Рамадана в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что полузащитник манкунианцев Поль Погба не планирует прерывать пост во время Рамадана в игре с «Ливерпулем».
«Как игрок, как профессионал он к этому привык. Я не говорил с ним об этом, это не повлияет на его игру. Насколько я знаю, он постится, но, как я уже сказал, я не говорил с ним об этом лично.
У меня в других клубах было довольно много игроков, которые постятся. Я также знаю как минимум одного игрока «Ливерпуля», он был моим игроком, который тоже соблюдает пост. Это Ибраима Конате, так что у него будет такая же проблема», — приводит слова Рангника Goal.
Завтра, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). Начало матча запланировано на 22:00 мск.
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