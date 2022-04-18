Лучано Спаллетти: жалею, что просил игроков «Наполи» прилично вести себя с судьями

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 33-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (1:1).



«Есть некоторое разочарование, потому что долгое время мы контролировали игру. Мы противостояли сильному сопернику, который создавал проблемы. Пропущенного гола можно было избежать.



Я не буду отвечать на слова Моуринью о судьях. Как только я пришёл в «Наполи», я сказал игрокам, чтобы они хорошо вели себя на поле и не повышали голос. А соперники приезжают к нам и ведут себя как хозяева поля, толпятся вокруг арбитров и делают всё, что хотят. Теперь сожалею, что сказал своим игрокам вести себя прилично с судьями, потому что на некоторых судей подобные приёмы могут повлиять. Я говорю не только о «Роме», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.