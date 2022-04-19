Бускетс догнал Иньесту и разделил с ним третью строчку по количеству матчей за «Барселону»
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Для полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса матч 32-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:1) стал 674-м за каталонскую команду. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Педро Мартин.
Бускетс догнал по этому показателю Андреса Иньесту. 674 матча – это третий показатель в истории «Барселоны» на данный момент.
На втором месте по матчам за сине-гранатовых идёт Хави – 767 игр. Лидером является аргентинец Лионель Месси, сыгравший в 778 официальных матчах за «Барселону».
«Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Прервалась беспроигрышная серия команды, которая насчитывала 15 матчей. Единственный гол в сегодняшней игре с «Кадисом» забил нападающий гостей Лукас Перес.
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