Бускетс догнал Иньесту и разделил с ним третью строчку по количеству матчей за «Барселону»

Для полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса матч 32-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:1) стал 674-м за каталонскую команду. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Педро Мартин.



Бускетс догнал по этому показателю Андреса Иньесту. 674 матча – это третий показатель в истории «Барселоны» на данный момент.



На втором месте по матчам за сине-гранатовых идёт Хави – 767 игр. Лидером является аргентинец Лионель Месси, сыгравший в 778 официальных матчах за «Барселону».



«Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Прервалась беспроигрышная серия команды, которая насчитывала 15 матчей. Единственный гол в сегодняшней игре с «Кадисом» забил нападающий гостей Лукас Перес.