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Гасперини: моральный дух «Аталанты» сейчас находится в свободном падении

Гасперини: моральный дух «Аталанты» сейчас находится в свободном падении
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 33-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2).

«Наш моральный дух сейчас находится в свободном падении. Мы должны сосредоточиться на позитивном завершении сезона, потому что мы в долгу перед болельщиками, которые нас поддерживают. В этом матче игроки приложили все усилия, но сейчас нам очень не везёт. Когда мы играем открыто с техничными командами, то часто проигрываем.

Мы хорошо выступали в Серии А до конца декабря, а потом не смогли оправдать ожиданий ни по результатам, ни по эффективности. В изменении направления есть много моментов. Когда сезон завершится, мы будем делать выводы. Сейчас нужно понимать, что мы должны подарить фанатам позитивный финал сезона», — приводит слова Гасперини Footnall Italia со ссылкой на DAZN.

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