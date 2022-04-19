Гасперини: моральный дух «Аталанты» сейчас находится в свободном падении

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 33-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2).



«Наш моральный дух сейчас находится в свободном падении. Мы должны сосредоточиться на позитивном завершении сезона, потому что мы в долгу перед болельщиками, которые нас поддерживают. В этом матче игроки приложили все усилия, но сейчас нам очень не везёт. Когда мы играем открыто с техничными командами, то часто проигрываем.



Мы хорошо выступали в Серии А до конца декабря, а потом не смогли оправдать ожиданий ни по результатам, ни по эффективности. В изменении направления есть много моментов. Когда сезон завершится, мы будем делать выводы. Сейчас нужно понимать, что мы должны подарить фанатам позитивный финал сезона», — приводит слова Гасперини Footnall Italia со ссылкой на DAZN.

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