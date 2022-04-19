Рангник опроверг опасения, что «Манчестер Юнайтед» может прожить без титула 30 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг опасения, что «МЮ» может прожить без титула 30 лет, как «Ливерпуль», несмотря на то, что он не выигрывал чемпионат с тех пор, как Алекс Фергюсон покинул клуб в 2013 году, cообщает Daily Mail.

Немец считает, что его нынешний клуб может измениться уже через два или три трансферных окна, если будет следовать плану, который использовал его соотечественник Юрген Клопп на «Энфилде».

Но Рангник опасается, что это будет похоже на поиск «иголки в стоге сена», если «МЮ» не разработает чёткий план и не подпишет нужных игроков в рамках грядущей перестройки состава.

«Если вы знаете, в какой футбол хотите играть, и какие футболисты для каждой отдельной позиции нужны, то вам нужно найти их и убедить прийти», — приводит слова Рангника источник.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера.