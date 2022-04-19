Клопп высказался о своих взаимоотношениях с Ральфом Рангником

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своих взаимоотношениях с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником перед очной встречей в рамках 30-го тура АПЛ.

«Мы не общались за то время, что он находится в Англии. Не хотел бы говорить о предстоящем матче как о противостоянии Клоппа против Рангника. Когда я готовлюсь к игре, я не думаю о Ральфе. Тренеры не забивают решающие голы», — приводит слова Клоппа BBC.

Ранее стало известно, что следующим главным тренером манкунианцев, вероятнее всего, станет нынешний наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.

Сегодня, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» проведёт встречу перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Начало матча запланировано на 22:00 мск.