«Барселона» может приобрести Лаутаро Мартинеса, включив в сделку Пьянича и Депая
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Лаутаро Мартинес был одним из лучших игроков «нерадзурри» в пятницу, 15 апреля, в гостевом матче со «Специей» (1:3), но его будущее в «Интере» не определено. Этой ситуацией может воспользоваться «Барселона», купив игрока в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
Источник сообщает, что в сделку по переходу Мартинеса может быть включён Миралем Пьянич, находящийся в настоящее время в аренде в «Бешикташе», и Мемфис Депай, который не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов расстаться с нападающим Лаутаро Мартинесом, если за аргентинского футболиста предложат € 80 млн.
Портал Transfermark оценивает стоимость Лаутаро Мартинеса в € 70 млн.
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