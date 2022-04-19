«Барселона» может приобрести Лаутаро Мартинеса, включив в сделку Пьянича и Депая

Лаутаро Мартинес был одним из лучших игроков «нерадзурри» в пятницу, 15 апреля, в гостевом матче со «Специей» (1:3), но его будущее в «Интере» не определено. Этой ситуацией может воспользоваться «Барселона», купив игрока в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Источник сообщает, что в сделку по переходу Мартинеса может быть включён Миралем Пьянич, находящийся в настоящее время в аренде в «Бешикташе», и Мемфис Депай, который не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов расстаться с нападающим Лаутаро Мартинесом, если за аргентинского футболиста предложат € 80 млн.

Портал Transfermark оценивает стоимость Лаутаро Мартинеса в € 70 млн.