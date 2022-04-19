Нойер и Мюллер продлят свои контракты с «Баварией»
Поделиться
Два игрока мюнхенской «Баварии» немецкий голкипер Мануэль Нойер и форвард из Германии Томас Мюллер продлят свои контракты с клубом, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, новые соглашения игроков с клубом будут рассчитаны до 2025 года.
Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 463 матчах, в которых пропустил 378 голов и 214 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.
Комментарии
- 19 апреля 2022
-
09:13
-
09:06
-
08:54
-
08:47
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
07:02
-
06:42
-
06:23
-
06:18
-
05:11
-
04:55
-
03:46
-
03:24
-
03:21
-
03:01
-
02:41
-
02:13
-
01:58
-
01:37
-
01:18
-
00:58
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:36
-
00:25
-
00:21
- 18 апреля 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:49
-
23:41
-
23:38
Партнерский контент