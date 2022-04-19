Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер и Мюллер продлят свои контракты с «Баварией»

Нойер и Мюллер продлят свои контракты с «Баварией»
Комментарии

Два игрока мюнхенской «Баварии» немецкий голкипер Мануэль Нойер и форвард из Германии Томас Мюллер продлят свои контракты с клубом, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, новые соглашения игроков с клубом будут рассчитаны до 2025 года.

Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Действующее соглашение полузащитника с командой истекает в 2023 году.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 463 матчах, в которых пропустил 378 голов и 214 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.

Новость по теме
Мануэль Нойер: очень трудно принять поражение «Баварии» от «Вильярреала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022