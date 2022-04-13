Мануэль Нойер: очень трудно принять поражение «Баварии» от «Вильярреала»
Поделиться
Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал вылет мюнхенского клуба из Лиги чемпионов УЕФА.
«В этом матче мы создали четыре очень опасных момента. К сожалению, мы не реализовали второй, который бы очень помог в достижении цели. Мы показали, как умеем доминировать на поле. Мы получили все возможности, чтобы двигаться вперёд. Болельщики прекрасно поддерживали «Баварию» на стадионе, поэтому поражение ещё труднее принять», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».
Напомним, по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» одолел мюнхенскую «Баварию» (1:0, 1:1) и вышел в полуфинал турнира.
Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ:
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
13:18
-
13:12
-
13:10
-
13:04
-
12:55
-
12:47
-
12:45
-
12:31
-
12:27
-
12:22
-
12:22
-
12:12
-
12:10
-
12:06
-
11:55
-
11:54
-
11:53
-
11:40
-
11:35
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:05
-
10:57
-
10:53
-
10:47
-
10:45
-
10:36
-
10:33
-
10:24
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:50
Партнерский контент