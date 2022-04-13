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Мануэль Нойер: очень трудно принять поражение «Баварии» от «Вильярреала»

Мануэль Нойер: очень трудно принять поражение «Баварии» от «Вильярреала»
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал вылет мюнхенского клуба из Лиги чемпионов УЕФА.

«В этом матче мы создали четыре очень опасных момента. К сожалению, мы не реализовали второй, который бы очень помог в достижении цели. Мы показали, как умеем доминировать на поле. Мы получили все возможности, чтобы двигаться вперёд. Болельщики прекрасно поддерживали «Баварию» на стадионе, поэтому поражение ещё труднее принять», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Напомним, по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» одолел мюнхенскую «Баварию» (1:0, 1:1) и вышел в полуфинал турнира.

Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ:

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