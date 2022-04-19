«Спартак» добавил надпись к 100-летию клуба на трибуны домашнего стадиона

Московский «Спартак» нанёс новую надпись на трибуны домашнего стадиона «Открытие Банк Арена», приуроченной к 100-летию клуба.
Фото: Фратрия
Напомним, вчера, 18 апреля, московский «Спартак» праздновал 100-летие клуба.
Стадион «Открытие Банк Арена» был построен в 2014 году, в сентябре того же года он принял первый матч. В товарищеской встрече «Спартак» сыграл вничью 1:1 с сербской «Црвеной Звездой». В 2018 году «Открытие Банк Арена» была признана лучшим стадионом России.
«Открытие Банк Арена» приняла четыре матча Кубка Конфедераций-2017, включая матч за третье место между Португалией и Мексикой. На чемпионате мира-2018 на стадионе прошли пять встреч. Последней игрой мундиаля на стадионе «Спартака» был матч между Колумбией и Англией в 1/8 финала турнира.
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