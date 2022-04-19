Айтор Каранка стал новым главным тренером «Гранады»

Бывший главный тренер «Мидлсбро», «Ноттингем Форест» и «Бирмингема» испанский специалист Айтор Каранка возглавил «Гранаду». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее, 6 марта, пост главного тренера «Гранады» покинул Роберт Морено.

В последних двух турах испанской Примеры «Гранада» потерпела два поражения. Проиграли «Леванте» (1:4) и «Севилье» (2:4). На данный момент клуб располагается в зоне вылета на 17-м месте.

Последним местом работы Айтора Каранки был «Бирмингем», который он покинул в прошлом году. Ранее он также возглавлял «Ноттингем Форест» и «Мидлсбро», который в сезоне-2015/2016 он сумел вывести из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу.

С 2010 по 2013 год Айтор Каранка был ассистентом Жозе Моуринью в тренерском штабе мадридского «Реала».

Видеообзор матча 32-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Леванте» (4:1)





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