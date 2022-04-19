«Атлетико» заинтересован в подписании защитника лондонского «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, выступающий на правах аренды за «Марсель», заинтересовал мадридский «Атлетико». Об этом сообщает L'Equipe.
21-летний Салиба стал футболистом лондонского клуба в 2019 году, но с тех пор отправлялся в аренды в три клуба. За основную команду «канониров» французский защитник не провёл ни матча, однако принял участие в восьми встречах за «Арсенал» U23.
С лета 2021 года Салиба выступает на правах аренды за «Марсель». В нынешнем сезоне футболист в 45 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.
25 марта 2022 года Салиба дебютировал за сборную Франции и провёл в её составе два матча.
«Атлетико» благодаря пенальти вырвал победу у «Эспаньола» в 32-м туре Ла Лиги:
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