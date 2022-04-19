Ловчев – о «Спартаке»: слова о чемпионстве в год столетия – это правильно. Но где дела?
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о результатах красно-белых в год столетия клуба.
«Говорить о цели выиграть чемпионство в год столетия – это красиво и правильно. В год столетия не сказать «Мы будем стараться выиграть золото в этом году» — это значит не обращать внимания на свой юбилей. Это правильные слова. Где дела? Это другой вопрос», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч».
Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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