Рангник рассказал, какое количество новичков ожидает увидеть в «МЮ» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, сколько новых игроков необходимо для его команды.
«Имя нового тренера поможет начать поиск новичков. В этом есть смысл, только если известно, кто будет тренером, в какой футбол он хочет играть.
Есть несколько игроков и я уже называл их имена руководству – они могут быть интересны такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», вне зависимости от схемы, стиля и нового главного тренера. Но вообще команде нужна перестройка, трёх-четырёх новичков будет недостаточно. Нужно больше, учитывая у скольких футболистов «МЮ» заканчиваются контракты.
Нам нужно улучшить все позиции, кроме вратарской. Нужны футболисты, которые действительно помогут усилить команду, но тут дело снова в их индивидуальных качествах», — приводит слова Рангника Sky Sports.
- 19 апреля 2022
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