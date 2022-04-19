Рангник: перестройка «МЮ» замёт 2-3 трансферных окна. Это не сложно, это не ракетостроение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался на тему перестройки команды. Напомним, немецкий специалист по окончании сезона покинет пост наставника «красных дьяволов», который занимает на временной основе.

«Перестройка команды? Это не сложно. Это не ракетостроение. Чтобы поймать нужный поток ветра, вам нужно знать, куда хотите двигаться. Если не знать этого, то будет сложно.

Я не думаю, что клуб уровня «Манчестер Юнайтед» может позволить себе потратить три или четыре года, чтобы добиться этого. Не думаю, что необходим столь существенный период времени. Думаю, у «МЮ» на перестройку уйдёт два или три трансферных окна, если знать, кого искать. А если не иметь чётко поставленных целей, то это как искать иголку в стоге сена», — приводит слова Рангника Daily Mail.