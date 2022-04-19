Роналду пропустит матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» из-за недавней смерти новорожденного сына.

«Семья важнее всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно тяжёлое время. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Роналду не сыграет в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде». Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье», — написала пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на клубном сайте.

Напомним, встреча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля, в 22:00 мск в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Ливерпуль» с 73 баллами — второе. На первой строчке располагается «Манчестер Сити» (74).