Криштиану Роналду объявил о смерти одного из своих новорождённых близнецов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о трагической гибели одного из новорождённых близнецов.

«С глубокой грустью мы должны сообщить, что наш мальчик скончался. Это величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители.

Только рождение нашей малышки даёт нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестёр за всю их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время», — написал португалец в своих соцсетях.

Сообщается, что возлюбленная нападающего «Манчестер Юнайтед» Джорджина Родригес родила близнецов, мальчика и девочку.