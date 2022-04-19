Ширер рассказал, почему считает Дрогба лучшим африканским игроком в истории АПЛ
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Бывший игрок «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер признался, что считает бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба лучшим африканским футболистом в истории английской Премьер-лиги.
«Для меня лучшим африканским игроком в истории АПЛ является Дрогба. Он четыре раза становился чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок страны, забил девять голов в девяти финалах Кубка, становился победителем Лиги чемпионов и забил 177 голов за «Челси». Для меня он лучше Мохамеда Салаха», — приводит слова Ширера London World.
Напомним, Дрогба выступал за лондонский «Челси» с 2004 по 2012 год, а также играл за лондонский клуб с 2014 по 2015 год. Ивуариец также выступал за «Ле-Ман», «Генгам», «Марсель», «Галатасарай», «Монреаль Импэкт» и другие команды.
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