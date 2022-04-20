«Вильярреал» обыграл «Валенсию». Черышев вышел на замену на 64-й минуте

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Валенсией». Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале, сильнее оказались хозяева — 2:0.
Уже на 10-й минуте Арно Груневелд реализовал пенальти. Нападающий уверенно развёл вратаря и мяч по разным углам.
Спустя семь минут форвард оформил дубль. Хуан Фойт совершил стремительный проход и выдал резаную передачу на своего форварда, тот совершил небольшое ускорение и, уже войдя в штрафную, низом пробил в дальний нижний угол.
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Стоит отметить, что российский полузащитник «летучих мышей» вышел на замену на 64-й минуте игры.
«Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнире. Команда Унаи Эмери набрала 52 очка в 33 играх чемпионата. «Валенсия» занимает 10-е место. Подопечные Хосе Бордаласа набрали 42 очка. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75). Действующий чемпион Испании — «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне замыкает четвёрку лучших команд страны с 60 очками в активе.
«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры.
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