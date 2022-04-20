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«Ювентус» нацелен на защитника из Лиги 1, который станет заменой Кьеллини

«Ювентус» нацелен на защитника из Лиги 1, который станет заменой Кьеллини
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Туринский «Ювентус» интересуется защитником «Монако» Бенуа Бадьяшилем, который должен стать заменой легенде клуба Джорджо Кьеллини.

Как сообщает Corriere dello Sport, в 21-летнем французе также заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед», «Ред Булл Лейпциг» и другие клубы. «Старая сеньора» видит в игроке потенциальную замену 37-летнему Джорджо Кьеллини в центре обороны.

Бадьяшиль в 2016 году стал игроком футбольной академии «Монако». В феврале 2018 года француз подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. В основном составе «монегасков» дебютировал 11 ноября 2018 года в матче французской Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен». 16 января 2019 года забил свой первый официальный гол за «Монако» в матче Лиги 1 против «Ниццы».

Контракт Бенуа Бадьяшиля с «Монако» рассчитан до 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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