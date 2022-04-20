Рой Кин раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед» за игру с «Ливерпулем»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов «красных дьяволов» за матч 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4).

«Я никогда не видел столько игроков, желающих покинуть «Манчестер Юнайтед» — величайший клуб в мире. Вы могли видеть, что после поражения от «Эвертона» они уже опустили руки. Они исчезли.

В команде нет лидерства, нет характеров, нет борьбы, нет решимости. Всё, что было у нас, когда играл я — эта частичка гордости – всё исчезло.

Лингард выходит на поле, чтобы попытаться спасти «Манчестер Юнайтед». Лингард должен был уйти из клуба два года назад — он недостаточно хорош. Маркус Рашфорд играл впереди, как ребёнок.

Гарри Магуайр — последний гол — то как он оборонялся было неприемлемо.

Таким образом, мы опять приходим к использованию этого слова — перестройка. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в лиге – это невероятно», — приводит слова Кина The Telegraph.